МВФ понизил прогноз по росту ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту ВВП России в 2026 году до 0,8%, когда в октябрьском прогнозе он ожидал роста в 1%, следует из отчета организации. Прогнозируется, что в 2027 году этот показатель будет на уровне 1%.

Рост мировой экономики в текущем году составит 3,3% ( в октябре ожидалось 3,1%), а в 2027 году — 3,2%.

Экономика США в 2026 году вырастет на 2,4%.

Еврозоны — на 1,3%.

Китая — на 4,5%.

Японии — на 0,7%.

Индии — на 6,4%.

МВФ также ожидает снижение глобальной инфляции и возвращении инфляции в США к целевому уровню. Снижение может быть связано с переоценкой технологических ожиданий и эскалацией геополитической напряженности. Так, прогнозируется, что глобальная инфляция в 2026 году составит 3,8%, а в 2027 году — 3,4%.