Торговая война ЕС и США: кто проиграет в возможном конфликте

Президент США Дональд Трамп может потерпеть поражение в случае полномасштабной торговой войны с Европейским союзом. Такое мнение в беседе с News.ru высказал ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Эксперт считает, что, несмотря на риск, американский лидер будет идти до конца и оказывать давление, что является его излюбленной тактикой. При этом экономическая мощь Евросоюза сопоставима с американской, что не дает Вашингтону решающего преимущества.

Как отметил политолог, ЕС воспринимается администрацией Трампа почти как враждебная глобалистская сила. Брюсселю, в свою очередь, не понравилась новая стратегия национальной безопасности США, которая, по оценкам, направлена на навязывание Европе своих подходов. Блохин подчеркнул, что не факт, что в таком конфликте победят именно Соединенные Штаты.

Ранее в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times Европейский союз обвинили в демонстрации стратегической «бесхребетности» и уступчивости перед гегемонистским давлением со стороны США.