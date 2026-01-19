Раскрыто, как возможная торговая война ЕС и США отразится на Украине

Новый торговый конфликт между США и Европейским союзом, возможный из-за вопроса о Гренландии, может привести к сокращению поддержки Украины. Такое мнение в беседе с News.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Эксперт считает, что ЕС может ввести ответные пошлины против США, мотивируя свои действия не только экономическими, но и политическими причинами, связанными с позицией администрации Дональда Трампа. Торговые войны являются для американского лидера излюбленным инструментом, и Вашингтон вряд ли отступит, подчеркнул собеседник.

По словам Блохина, это напрямую отразится на Украине: финансирование может сократиться еще больше. Он отметил, что для Трампа украинский кризис уже отошел на третий или даже четвертый план, уступив приоритет таким вопросам, как отношения с Китаем, ситуация вокруг Ирана и Венесуэлы, а также проблема Гренландии.

Ранее эстонский министр обороны Ханно Певкур заявил, что Эстония примет участие в учениях в Гренландии, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины.