Влияние украинцев на экономику Польши оценили

Без притока украинцев на работу в Польшу внутренний валовый продукт (ВВП) страны был бы ниже почти на семь процентов. Так Лешек Бальцерович, бывший министр финансов и президент Национального банка Польши (Narodowy Bank Polski, НБП).

По словам эксперта, украинцы больше вкладывают в польскую экономику, чем получают. Так он отреагировал на вопрос об антиукраинских настроениях, которые нарастают в стране и выступлениях политиков, которые против финансовой поддержки украинцев.

«Это неэтично, потому что в стране, которая гордится христианством, должна преобладать потребность помогать другим. Доля украинцев, работающих в Польше, высока. Они вносят больше в наш бюджет, чем расходы, которые им направлены. Эти голоса — либо выражение полного, ненавистного невежества, либо популистская, вероломная пропаганда», — подчеркнул Бальцерович.

Весной 2025-го президент Польши Кароль Навроцкий констатировал, что польские фермеры и транспортные компании страдают из-за неравной конкуренции со стороны Украины. Однако министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль заверил, что Украина покупает в Польше больше, чем продает, поэтому для поляков нет никакой угрозы.