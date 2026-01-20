Трамп начал президентство с рекордного роста госдолга США

За первый год нового президентского срока Дональда Трампа государственный долг Соединенных Штатов увеличился на рекордные $2,25 трлн. Об этом со ссылкой на данные министерства финансов США сообщает РИА Новости. Рост госдолга при Трампе на $2,25 трлн стал самым большим для первого года среди всех президентов страны.

Предыдущий рекордный результат в $2,1 трлн был достигнут в первый год правления Джо Байдена. При президентстве Барака Обамы госдолг США на фоне финансового кризиса вырос на $1,7 трлн. В настоящее время государственный долг США составляет $38,5 трлн.

15 сентября глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты могли бы погасить свой государственный долг за счет криптовалюты. В августе стало известно, что государственный долг США впервые в истории преодолел отметку в $37 трлн.