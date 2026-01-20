В РАН предупредили о главных угрозах при внедрении ИИ в финансах

Массовое внедрение искусственного интеллекта в финансовом секторе несет серьезные угрозы, пишут «Известия» со ссылкой на статью Института экономики РАН — «Основные направления использования искусственного интеллекта в финансовой сфере». Среди ключевых рисков — манипулирование рынками, рост киберпреступности, дискриминация заёмщиков и обесценивание человеческого труда. При этом свыше 70% банков и страховых компаний уже активно используют нейросети в своей работе.

Доктор экономических наук института Дмитрий Кочергин в своей статье отмечает, что технология применяется преимущественно в платежных системах, кредитном анализе, страховании и управлении активами. По данным McKinsey, только мировой банковский сектор может получать от внедрения ИИ от 3% до 5% совокупной выручки отрасли ежегодно.

Однако распространение нейросетей сопровождается множеством опасностей. Генеративные модели расширяют возможности злоумышленников для создания фишинговых писем, вредоносного программного обеспечения и захвата устройств пользователей, что приводит к краже данных и мошенничеству, пишет автор.

Серьезной проблемой остается предвзятость алгоритмов. Модели могут воспроизводить и усиливать искажения в данных, что ведет к дискриминации при страховании и кредитовании, ограничивая доступ уязвимых групп к финансовым услугам, отмечается в исследовании. Кроме того, склонность нейросетей к «галлюцинациям» повышает юридические риски из-за жестких стандартов защиты данных.

Существенные угрозы связаны с зависимостью рынка от ограниченного круга поставщиков языковых моделей. Высокие затраты на разработку и концентрация данных приводят к олигополии, когда несколько компаний контролируют весь рынок, подчеркивает Кочергин. Любой сбой или атака создает риски для всех пользователей. При этом даже собственные банковские нейросети обычно основаны на одних технологиях и ведут себя схожим образом.

Разные банки и инвестиционные компании используют одинаковые алгоритмы, которые автоматически принимают схожие решения. В результате участники рынка одновременно покупают или продают одни активы, двигают цены в одном направлении и фактически действуют как единый скоординированный игрок. Формального сговора нет, но эффект налицо — искажение цен, рост волатильности и риск манипуляции.

Аналитик финансовой группы «Финам» Леонид Делицын также указал на опасность «отравления» обучающих данных, когда вредоносный код проникает в популярные сервисы и распространяется через рекомендации ИИ. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила высокие затраты на инфраструктуру, риски неравенства в зарплатах и сокращение персонала, что может усилить конкуренцию и вытеснить небольших игроков.

При контролируемом внедрении искусственный интеллект способен повысить производительность, поддержать экономический рост и замедлить инфляцию. При спонтанной автоматизации возможны обесценивание рабочей силы, рост дефолтов, ускорение роста цен и снижение налоговых доходов, что способно подорвать финансовую стабильность, подытоживает автор.