Продажи одного вида мяса в России рухнули

По итогам первых 11 месяцев 2025 года производство и продажи крупного и мелкого рогатого скота (КРС и МРС) в России упали. Об этом со ссылкой на данные Росстата и аналитической компании Ntech сообщает «Коммерсантъ».

Так, производство овец и коз в сельскохозяйственных организациях сократилось на 6,3 процента в годовом выражении, до 26,7 тысячи тонн, а их поголовье снизилось на 7,4 процента, до 2,6 миллиона голов. Динамика по КРС лишь немногим лучше — минус 4 процента (999,6 тысячи тонн) и минус 1,2 процента (3,01 миллиона голов).

Продажи баранины рухнули сразу на 39 процентов, а говядины — на шесть процентов. Спрос на свинину остался без изменений, а на курицу — вырос. При этом производство свинины поднялось на 2,7 процента, до 6,24 миллиона тонн, а птицы — на 0,5 процента, до 5,35 миллиона тонн.

Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров отметил, что овцеводство страдает уже не первый год. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подтвердил, что негативная тенденция по МРС только усиливается и ожидать перелома не приходится.

По словам эксперта, проблема с МРС заключается в том, что 90 процентов его поголовья сосредоточено в личных подсобных хозяйствах, которые сталкиваются с ростом издержек и не в состоянии снижать цены. Кроме того, влияние оказывает продолжающаяся урбанизация и демографические изменения, то есть снижение численности сельского населения.

Как объяснил Кучеров, потребление птицы и свинины растет из-за того, что они дешевле. Что касается говядины, то она для россиян слишком дорогая. В целом в мире мясных коров больше, чем молочных, но в России ситуация обратная — на одну мясную корову приходится шесть молочных.

Ранее Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) сообщила о том, что в 2025 году стоимость говядины в магазинах снизилась на 11 процентов, а баранины — на 8 процентов.