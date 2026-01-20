ЦБ предложил запретить изготовление банкнот "банка приколов"

Центробанк предложил запретить изготовление и продажу предметов, которые похожи на российские банкноты и монеты.

Сейчас такие предметы свободно продаются в магазинах, на маркетплейсах и в социальных сетях. Регулятор обратил внимание, что имитирующая настоящие деньги продукция может использоваться мошенниками для обмана граждан, особенно пенсионеров. Вопрос изучают профильные министерства и ведомства.

Решение о введении административной ответственности за нарушение будущего запрета будет принято после согласования с заинтересованными органами.