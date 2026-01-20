Российская промышленность на грани кризиса: слабый рост и снижение инвестиций

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) подвел итоги 2025 года. Как выяснилось, промышленность показала нулевой рост (0,3%), что эксперты называют стагнацией. В декабре 2025-го промпроизводство снизилось на 2,8% относительно декабря 2024-го, а за год выросло на 0,3%, передает «Независимая газета».

Снижение темпов роста началось во второй половине года из-за истощения производственных мощностей и замедления инвестиций. ИПЕМ использует данные об электропотреблении для оценки состояния промышленности, тогда как Росстат – информацию о выпуске продукции, что приводит к расхождениям в показателях.

Председатель совета ассоциации «Машиностроительный кластер Чувашской Республики» Григорий Болотин считает, что индекс ИПЕМ больше ориентирован на энергоемкие отрасли, такие как металлургия и нефтепереработка, и подтверждает стагнацию промышленности. В то же время, оборонно-промышленный комплекс чувствует себя лучше, но производство дорожно-строительной техники снизилось на 35–40%.

Росстат отмечает сокращение выпуска в 20 из 28 основных отраслей. В лидерах роста – отрасли, связанные с гособоронзаказом и производством лекарств, а среди потребительских отраслей – табачное производство. Слабые позиции у автопрома, кожевенной и строительной отраслей.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров отмечает, что в некоторых секторах с госдотациями ситуация лучше, но в частном секторе спрос и выпуск под давлением.

Добывающий сектор поддержан увеличением квот по нефти, тогда как угледобыча страдает от низких мировых цен. Таким образом, говорить об уверенном росте пока рано, но и о тотальном спаде утверждать нельзя, отмечается в материале.