Бессент: экономическая политика Байдена довела американцев до ПТСР

Экономическая политика бывшего президента США Джо Байдена довела американцев до посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) от инфляции.

© ТАСС

Такое мнение выразил министр финансов США Скотт Бессент.

"Думаю, американцы все еще страдают от инфляционного ПТСР, вызванного самым высоким уровнем инфляции за последние 49 лет. Неудивительно, что они недовольны", - заявил Бессент журналистам в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

Его выступление транслировало агентство Reuters.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа работает над преодолением последствий кризиса, возникшего при Байдене.