В России заявили о готовности поставлять газ в Европу при одном условии

В свете конфликта с США по гренландскому вопросу Европейский союз (ЕС) может оказаться в невыгодной зависимости от американского газа (СПГ). Россия готова поставлять свои энергоресурсы в ЕС на взаимовыгодных условиях, но инициатива должна исходить от Европы, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Россия неоднократно заявляла о готовности поставлять энергоресурсы на взаимовыгодных условиях, в том числе в ЕС, но нам важно, чтобы инициатива исходила от европейских партнеров. В краткосрочной перспективе политические барьеры делают масштабное возвращение российского газа в ЕС маловероятным», — сказал Алтухов.

Однако в долгосрочной перспективе экономическая логика может снова стать значимым фактором, особенно если ЕС столкнется с хроническим дефицитом и будет поставлен в экономически невыгодные условия со стороны США, отметил депутат. Риски для Европы связаны не только с геополитикой, но и с высокой волатильностью мирового рынка СПГ, считает он.

«Евросоюз действительно столкнулся со значительными сложностями в энергетическом секторе после введения ограничений на импорт российских энергоносителей. Однако вопрос о ловушке — дискуссионный, поскольку ЕС одновременно предпринимает масштабные усилия по диверсификации поставок и ускорению зеленого перехода», — сказал Алтухов.

Он напомнил, что после 2022 года ЕС сократил зависимость от российского газа до 10-15 процентов, заместив его поставками СПГ в первую очередь из США, Катара и других стран, а также за счет возобновляемых источников энергии. Это естественно привело к росту цен на энергоносители и увеличило нагрузку на промышленность, но позволило избежать дефицита, пояснил парламентарий.

Рост цен на газ в Европе объяснили тремя причинами

Ранее издание Politico сообщило о том, что Европейский союз (ЕС) на фоне конфликта из-за Гренландии самостоятельно загнал себя в ловушку, отказавшись от российского газа и попав в энергетическую зависимость от Соединенных Штатов.