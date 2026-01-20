Новая экономическая реальность США: торговые войны и высокий госдолг

Жесткая торговая политика второй администрации Дональда Трампа, направленная на сокращение дефицита, дала неоднозначные результаты по итогам 2025 года. Торговый дефицит США удалось резко снизить на 36%, до $71,4 млрд. Однако эксперты считают эту динамику неустойчивой, а инфляцию обуздать не получилось — к концу года она вернулась к показателям 2,7-3%, пишет РИА Новости.

Главными итогами года стали исторический максимум государственного долга ($38,5 трлн) и снижение роли США в мировой экономике. Доля страны в глобальном ВВП упала до 44-летнего минимума — 14,65%. Одновременно доллар продолжил терять позиции в международных расчетах, что аналитики связывают с непредсказуемостью политики Вашингтона и санкционными рисками.

Торговая война ударила и по традиционным партнерам: товарооборот с Евросоюзом сократился. При этом, по данным агентства, США нарастили торговлю с Россией почти на четверть, говорится в материале.

Согласно январскому опросу CNN, 55% американцев считают, что политика Трампа ухудшила экономическое положение в стране, а 64% уверены, что президент сделал недостаточно для снижения цен. Эксперты оценивают прошедший год как период «хаоса», повысившего неопределённость, но избежавшего катастрофы. Главным риском на 2026 год они видят возможное ослабление независимости ФРС и концентрацию всей экономической политики в Белом доме.