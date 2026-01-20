Лавров оценил торговые отношения России и Ирана

Москва и Тегеран имеют хорошие планы в области торговли и в инвестиционной сфере, причин останавливать проекты нет.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, комментируя вопрос иранского журналиста о том, как пошлины США могут сказаться на двусторонних торгово-инвестиционных связях России и Ирана.

"Мы же торгуем с вами - вы и мы. Как мы решим, так и будет торговля развиваться. У нас есть хорошие планы с Исламской Республикой Иран не только в торговле, но и в инвестиционной сфере", - сказал глава МИД РФ.

Министр напомнил, что атомная станция "Бушер" активно расширяется, идет проработка важнейшего отрезка международного транспортного коридора Север - Юг между Россией, Азербайджаном и Ираном. По его словам, многие другие проекты находятся в проработке.

"Я не вижу каких-либо причин, по которым мы или иранские друзья должны эти проекты останавливать", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он констатировал, что президент США Дональд Трамп, действительно, применяет пошлины, тарифы в качестве инструментов политики.

"Всегда, когда односторонние принудительные меры задействуются в торгово-экономических отношениях, это говорит о том, что инициатор этих мер не вполне уверен в своих конкурентных способностях на мировых рынках. Жизнь все расставит по своим местам", - убежден Лавров.

При этом министр упомянул отказ президента Франции Эмманюэля Макрона на предложение Трампа принять участие в деятельности "Совета мира". "Когда Дональд Трамп об этом узнал, он сказал, что он введет 200% тарифы против президента Франции и всей его экономики. Но жизнь гораздо многограннее, чем какая-то конкретная ситуация", - подытожил глава МИД РФ.