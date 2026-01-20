Низкий дефицит федерального бюджета в России объяснили

Дефицит федерального бюджета России по итогам 2025 года предварительно составил 5,644 триллиона рублей (2,6 процента ВВП), что укладывается в осенний прогноз ведомства, но выглядит аномальным с точки зрения исторических закономерностей. Об этом пишет Telegram-канал MMI.

Традиционно расходы бюджета ближе к концу года, особенно в декабре, существенно растут, что еще летом позволяло ожидать большего дефицита, вплоть до восьми триллионов рублей.

Однако с сентября Минфин заметно сократил траты, так что в четвертом квартале они упали на 13,6 процента в годовом выражении. В нормальной ситуации такая динамика должна привести к значительному замедлению роста национального ВВП, но тот, напротив, в четвертом квартале только ускорился. По мнению аналитиков канала, объяснение противоречия находится в статистике дефицита бюджетов регионов.

В последние месяцы их расходы значительно выросли, а с ними и дефицит. Таким образом, ежегодная тенденция могла сохраниться, но в другом формате. Подтвердит или опровергнет это предположение только оценка исполнения консолидированного бюджета (федеральный вместе с региональными), которая пока не представлена.

Предварительный дефицит федерального бюджета оказался в пять раз выше, чем был запланирован в 2024 году. Основной причиной проблем называется падение нефтегазовых доходов до минимума с 2020 года, что связано как с более низкими, чем ожидалось, мировыми ценами, так и с ужесточением санкций западных стран в отношении нефтяной отрасли.