«Забрать с потрохами»: в Госдуме напомнили о долге Молдавии перед РФ

Продажа Румынии единственного морского порта Молдавии Джурджулешты за 62 млн долларов вызывает вопросы, если учесть долги страны перед Россией. Об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой.

Ранее стало известно, что молдавский порт Джурджулешты, расположенный в 134 километрах от Черного моря на берегах рек Прут и Дунай, планируют продать Румынии за 62 млн долларов. Помимо этого, румынская госкомпания обязалась вложить не менее 28 млн долларов в развитие инфраструктуры порта.

По мнению парламентария Андрея Лугового, это сделка просто «на грани фантастики», если участь, что в строительство порта с 2007 по 2019 годы «было инвестировано почти 73 млн».

Вложения же Советского Союза в подготовку базы для порта «оцениваются еще в десятки миллионов долларов», так как были построены ключевые гидротехнические сооружения, обеспечивающие доступ к морю, заметил он.

«При этом нынешние долги Молдавии пред Россией только за газ - больше 700 млн долларов. Не говоря уже о долгах за советское имущество», - напомнил депутат.

Он уверен, что в счет этого долга «можно было бы забрать всю республику с потрохами: не только Джурджулештский порт, но и те считанные предприятия, которые чудом остались в живых после распада СССР».

Напомним, что Молдавия и «Газпром» в конце октября 2021 года договорились о продлении контракта на поставки газа на пять лет. В ходе переговоров «Газпром» предложил Кишеневу 25% скидку, потребовав вернуть долг в $709 млн. Позднее Молдавия провела международный аудит и заявила, что готова погасить «Газпрому» только 1% от долга. Занимавший тогда пост премьер-министра республики Дорин Речан назвал долги «необоснованными».