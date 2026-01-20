К чему приведет снижение потолка цен на российскую нефть

Само наличие потолка цены на нефть уже влияет на ее стоимость в долларах за баррель, сказал НСН Игорь Юшков.

Потолок цен на российскую нефть влияет на количество перевозящих топливо танкеров, но их пока хватает, рассказал в беседе с НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть — до 44,1 долларов за баррель, следует из регламента Комиссии ЕС 2026/124. Как напоминают «Известия», страны G7 утвердили «ценовой потолок» на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель еще в конце 2022 года. Аналитики издания при этом отмечают, что дополнительные антироссийские санкции способны нарушить баланс на мировом нефтяном рынке.

«В прошлом году приняли решение о снижении потолка цены, американцы оставили 60 долларов, а европейцы ввели новый 47,6 долларов за баррель. Тогда условились, что каждые два месяца будут его пересматривать в зависимости от мировой цены на нефть. Так как цены на сорт Brent с тех времен снизились, автоматом снизился и потолок цен. Плюс к тому Украина стала атаковать танкеры с российской нефтью. Это приводит к подорожанию стоимости перевозки и подорожанию страхования перевозки. Мы также адаптируемся после введения санкций США в отношении компаний «Роснефть» и «Лукойл» Нужны посредники при продаже нашей нефти. Обычно разница в ценах между Urals и Brent была 12-13 долларов в последние годы. Сейчас она возросла до 25-27 долларов за баррель. Да, это временное явление. Тем не менее, европейские компании могут оказывать услуги по перевозке нашей нефти и страхованию, что они активно делают», - пояснил он.

Как уточнил собеседник НСН, помимо потолка цен есть прочие факторы, которые отразились на стоимости нефти.

«На то, что потолок цен не работает, указывает факт, что европейцы в 20-м пакете хотят принять запрет на оказание любых услуг и по перевозке, и по страхованию для наших танкеров. Это закроет греческим, мальтийским судовладельцам возможность зарабатывать на перевозке российской нефти. Потолок ни в каком случае бы не работал. Теневой флот – комплекс танкеров, которые игнорируют потолок цены. Их достаточно, чтобы вывести все объемы российской нефти. Просто, когда по рыночным основаниям мы в потолок цены укладываемся, есть возможность еще привлечь дополнительные танкеры. Повышается конкуренция среди перевозчиков, стоимость перевозки снижается, что для нас благо. Вместе с тем, не было бы потолка цены, не надо было бы использовать танки теневого флота. Их достаточно, но они дорого берут за перевозку. Поэтому до потолка цены, разница в ценах между Brent и Urals была буквально в несколько долларов. Важен сам факт наличия потолка цен, а не то, какой он», - заявил Юшков.

По его словам, в текущей ситуации российская нефть может обойтись некоторым покупателям заметно дешевле, однако дело не в скидке.

«Разница между Urals и Brent - не скидка конечному потребителю. Когда нефть доходит в порт Китая или Индии, скидка составляет буквально несколько долларов. Разница в цене в десятки долларов – стоимость перевозки, которую платят, размер наших издержек. Поэтому для Китая наша нефть, например, чуть дешевле, чем саудовская или африканская. Официально Минэкономразвития публиковало данные за декабрь, там разница в ценах чуть была чуть ли не в 27,5 долларов за баррель. Однако, это скорее пиковая разница и она постоянно меняется. В основном большую часть 2024 -2025 года разница составляла 12-13 долларов за каждый баррель. Если бы не было этой разницы цен, государство зарабатывало бы примерно на 20 долларов на баррель больше. Налог на добычу полезных ископаемых учитывается в средней цене при отгрузке на танкер. Поэтому для нас в перспективе крайне важно создать собственный флот и страховые компании. Сократить разницу между нашей нефтью и нефтью Brent», - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе хотят включить в новый пакет санкций против РФ полный запрет услуг, связанных с торговлей российской нефтью. Также Брюссель планирует бороться с обходом уже действующих ограничений. По данным издания Euractiv, Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию сделать незаконным обслуживание российских нефтяных танкеров, напоминает «Радиоточка НСН».