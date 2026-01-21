Президент России Владимир Путин на совещании обратился к правительству с просьбой представить позицию по защите интересов предпринимателей на фоне вступивших в силу налоговых изменений для малого бизнеса. Об этом пишет РБК.

По данным портала, глава государства связал свое требование с обращением владельца подмосковной пекарни «Машенька» во время прямой линии с президентом в декабре.

По словам бизнесмена-пекаря, налоговые новации усложнят работу малого бизнеса, который совмещает производство и торговлю собственной продукцией.

В ответ Путин поинтересовался ассортиментом пекарни и добавил, что малый бизнес не должен страдать от смены системы налогообложения. На следующий день российский лидер получил корзину выпечки в подарок.

«Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее. Рассчитываю услышать позицию правительства, как предлагается защитить интересы производственного бизнеса, дополнительно поддержать эти предприятия», — потребовал президент.

Напомним, что в 2026 году малый и средний бизнес в России начнет постепенный переход к сниженному пороговому уровню годовой выручки для уплаты НДС.

В 2026-м он сократится до 20 млн руб. — в три раза по сравнению с прошлым годом. С 2027-го налог будет уплачиваться при доходах 15 млн руб., а с 2028-го — 10 млн руб.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин был очень польщен подарком из пекарни «Машенька». В знак признательности он отправил ответный подарок.

«Вы знаете, что он быстро прислал корзинку президенту, и президент был очень польщен. Выразил признательность за это и послал ответную корзинку», — сказал Песков.

По его словам, сам он не попробовал пирожки из присланной корзинки.