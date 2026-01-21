Путин потребовал избежать излишнего роста налоговой нагрузки на предпринимателей

Президент России Владимир Путин на фоне истории с пекарней «Машенька» потребовал избежать чрезмерного роста налоговой нагрузки на предпринимателей.

С таким призывом российский лидер выступил в среду, 21 января, на первом в 2026 году совещании правительства.

— Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее, — приводит его слова пресс-служба Кремля.

О том, что Путин обсудит на заседании правительства проблемы, озвученные владельцем пекарни «Машенька» на прямой линии с российским лидером, в тот же день сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Днем ранее владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов, который обращался к президенту России во время прямой линии, рассказал, что его бизнес может закрыться уже в апреле — мае из-за налогов.

Во время прямой линии с Владимиром Путиным владелец пекарни «Машенька» задал вопрос главе государства о патентной системе налогообложения. В ответ российский лидер пообещал, что эта тема будет поставлена перед правительством, а также попросил предпринимателя прислать ему выпечку. Что Денис Максимов отправил президенту и каким было общение с главой государства, узнала «Вечерняя Москва».