Мировой экономике предсказали мрачное будущее

В 2026 году ситуация в мировой экономике ухудшится. Так ответили 55 процентов экономистов, опрошенных в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ). Их прогноз процитировало «Интерфакс».

Лишь 19 процентов считают, что экономика укрепится. Еще 28 процентов не ждут особых изменений. Впрочем, если сравнивать с опросом прошлого года, то тогда ухудшения ждали 72 процента респондентов. Таким образом, настроения экономистов улучшаются.

Кроме того, 54 процента опрошенных заявили, что цены на золото уже вышли на пиковые значения. Другие 46 процентов полагают, что этот металл продолжит дорожать. Также 62 процента предсказали снижение стоимости криптовалют, а 54 процента ждут ослабления доллара.

По словам аналитика Андрея Смирнова, в обозримом будущем биржевая стоимость золота с большой долей вероятности продолжит увеличиваться из-за напряженной геополитической ситуации в мире. К июню 2026 года котировки смогут вплотную подобраться к отметке в пять тысяч долларов за тройскую унцию.