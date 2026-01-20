Трамп: США придется вернуть доходы от пошлин, если ВС признает их незаконными

Трамп: США придётся вернуть доходы от пошлин, если ВС признает их незаконными
США придётся вернуть доходы от пошлин, если Верховный суд признает их незаконными, заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Мы получили сотни миллиардов долларов, и если мы проиграем это дело, возможно, нам придётся сделать всё возможное, чтобы вернуть эти деньги», — цитирует его РИА Новости.
Политик добавил, что не знает, как сделать это без ущерба большому количеству людей.
По данным Bloomberg, более 1000 компаний подали в суд на Трампа из-за введения импортных пошлин.