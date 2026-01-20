Трамп: США придется вернуть доходы от пошлин, если ВС признает их незаконными

США придётся вернуть доходы от пошлин, если Верховный суд признает их незаконными, заявил американский лидер Дональд Трамп.

© Global look

«Мы получили сотни миллиардов долларов, и если мы проиграем это дело, возможно, нам придётся сделать всё возможное, чтобы вернуть эти деньги», — цитирует его РИА Новости.

Политик добавил, что не знает, как сделать это без ущерба большому количеству людей.

По данным Bloomberg, более 1000 компаний подали в суд на Трампа из-за введения импортных пошлин.