Европа израсходовала большую часть запасенного на зиму газа
Европа израсходовала более двух третей запасенного на зиму газа. Об этом со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE)«Газпроме».
На 18 января объем газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) снизился до 49,8 процента. Годом ранее запасы падали до этой отметки на три недели позднее. Этой зимой было израсходовано 33,8 миллиарда кубометров газа — это большая часть 67,5 процента) закачанного в ПХГ при подготовке к отопительному сезону.
Так, запасы Нидерландов сократились до 35,4 процента, Германии — до 42,2 процента, Франции — до 41,7 процента.
По словам директор по исследованиям консалтинговой компании «Имплемента» Марии Беловой, цены на газ для европейских потребителей растут по трем причинам. Это погодные изменения, низкие запасы энергоресурсов в подземных хранилищах, а также повышение спроса на голубое топливо из-за шторма во Франции.
Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов допустил, что в свете конфликта с США по гренландскому вопросу Европейский союз (ЕС) может оказаться в невыгодной зависимости от американского газа (СПГ). В таком случае Россия готова поставлять свои энергоресурсы в ЕС на взаимовыгодных условиях, но инициатива должна исходить от Европы,