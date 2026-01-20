ЦБ повысил курс доллара на 21 января

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 21 января 2026 года.

Курс доллара повышен до 77,82 рубля, когда 20 января он был на уровне 77,75 рубля. Курс евро вырос до 91,19 рубля, когда на 20 января он составлял 90,16 рубля. Курс юаня остался неизменным на уровне 11,16 рубля.

Сбербанк считает равновесным курсом диапазон примерно 98-105 рублей. «Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка и который бы устроил экспортеров и помог бы импортерам с точки зрения создания естественных барьеров», — сказал журналистам его президент Герман Греф на Domclick Digital Forum в ноябре 2025 года.

Аналитики, опрошенные Банком России в октябре, ожидали более крепкий рубль, чем в сентябре. Прогноз на 2026 год составлял 94,6 рубля за доллар, на 2027 год – 100 рублей за доллар, на 2028 год – 103,7 рубля за доллар.

Регулятор в своем информационно-аналитическом комментарии отмечал , что в ноябре рубль укрепился к доллару США на 0,3%, к китайскому юаню – на 0,4%, к евро – на 1,4%.

