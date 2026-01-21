И.о. президента Венесуэлы раскрыла прибыль страны от продажи нефти

В Венесуэлу уже поступили 300 млн долларов из 500 млн от продажи нефти.

Об этом во время посещения экономической зоны Социалистической коммуны имени Уго Салы заявила исполняющая обязанности президента южноамериканской страны Делси Родригес.

«В страну поступили средства от продажи нефти, из первых 500 миллионов уже поступили 300 миллионов», - приводит ее слова телеканал VTV.

Родригес отметила, что полученные деньги будут направлены на финансирование доходов работников и защиту их покупательской способности от инфляции и колебаний валютного рынка. При этом первые поступившие средства будут использованы через валютный рынок страны с участием национальной банковской системы и Центробанка Венесуэлы.

В то же время Родригес не уточнила происхождение поступивших средств или направление экспорта. Вместе с тем издание Semafor ранее сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа хранит основную часть в 500 млн долларов, полученных от первой продажи венесуэльской нефти, на счету в Катаре. Позднее Reuters также сообщило, что США в ближайшее время планируют осуществить новые продажи нефти из Венесуэлы.