Датский пенсионный фонд продаст все казначейские облигации США

Датский пенсионный фонд AkademikerPension намерен продать весь свой портфель казначейских облигаций США на сумму 100 миллионов долларов. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на опубликованное руководством фонда заявление.

© Wikipedia

"Решение обусловлено плачевным состоянием государственных финансов США, что заставляет нас сделать вывод о необходимости поиска альтернативного подхода к управлению ликвидностью и рисками", - объяснил в заявлении инвестиционный директор фонда Андерс Шельде.

В фонде отметили, что выход из казначейских облигаций не связан напрямую с текущей политической ситуацией вокруг Гренландии. Но указали на то, что "продолжающийся раскол между Европой и США не затруднил принятие решения".

Как поясняет Handelsblatt, фонд управляет активами на общую сумму 164 миллиарда датских крон, что эквивалентно почти 26 миллиардам американских долларов.