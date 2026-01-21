Организаторы обсуждают перенос ВЭФ из Давоса в другие города

Организаторы обсуждают перенос Всемирного экономического форума (ВЭФ) из Давоса в другие города, в частности в Детройт или Дублин, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, временный сопредседатель ВЭФ Ларри Финк в частном порядке обсуждал варианты переноса саммита из Давоса на постоянной основе или в качестве ротации.

«Среди мест упоминались Детройт и Дублин», — говорится в публикации.

Финк намерен внести изменения в организацию мероприятия, которое критикуют за чрезмерную элитарность и ограниченный круг участников, пишет газета.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала форум в Давосе международным «театральным фестивалем абсурдистики».