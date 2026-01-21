Россия может возобновить поставки энергоресурсов в ЕС

В Министерстве энергетики РФ заявили о готовности вернуться к коммерческим поставкам энергоресурсов в Европейский союз по традиционным маршрутам после отмены ограничений. Для этого потребуется восстановить поврежденную инфраструктуру, включая газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», пишут «Известия».

Это заявление прозвучало на фоне обострения торгового конфликта между США и ЕС. После введения Вашингтоном пошлин на европейские товары из-за ситуации вокруг Гренландии, Брюссель рассматривает ответные меры, включая тарифы на американскую продукцию.

Напомним, что летом 2025 года США и ЕС заключили соглашение, по которому пошлины на европейские товары были снижены до 15%. Взамен Евросоюз обязался полностью отказаться от российского газа и закупать энергоносители у США на $250 млрд ежегодно. Согласно данным аналитического центра Bruegel, США уже стали вторым по величине поставщиком газа в ЕС, в то время как российский экспорт сократился на 30% из-за прекращения транзита через Украину.

Эксперт Игорь Юшков допустил, что эскалация тарифной войны между США и ЕС может вновь сделать российский газ актуальным для Европы. В этом случае могут быть задействованы сохранившаяся ветка «Северного потока – 2» или возобновлен транзит через Украину.