В Минфине спрогнозировали существенный дефицит бюджета

Федеральный бюджет России в начале года может столкнуться с существенным дефицитом из-за недополучения нефтегазовых доходов и значительного авансирования расходов, заявил замминистра финансов Владимир Колычев, передает «Интерфакс».

«В январе, это очевидно, надо понимать, что цены на нефть пока сохраняются на низком уровне, соответственно, у нас будет недобор по нефтегазовым доходам», — пояснил замминистра.

В январе-феврале ожидается высокое кассовое исполнение по расходам, что сформирует большой дефицит в начале года, добавил он. Текущий год, скорее всего, повторит такую же динамику, что и прошлый, но она будет острее из-за того, что нефтегазовые доходы еще ниже, чем в прошлом году, указал Колычев.

Недополучение нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе прогнозируется в 230 млрд рублей, напомнил он. Такие данные приводились в сообщении Минфина о планируемых продажах валюты и золота с 16 января по 5 февраля, пишет агентство. В январе 2025 года дефицит бюджета России, составил 1,7 трлн рублей, или 0,8% ВВП, сразу превысив актуальный на тот момент годовой план в 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП.

Говоря о поступлении ненефтегазовых доходов в текущем году, Колычев напомнил, что в 2025 году наблюдался их рост по отношению к уровню, предусмотренному осенними поправками. Министерство рассчитывает, что в этом году будет опережающий рост ненефтегазовых доходов, что связано с мерами по легализации экономики и поправками в налоговую систему, отметил чиновник. В случае если ненефтегазовых доходы будут ниже чем предполагало ведомство — «Будем компенсировать за счет ФНБ, как это правило подразумевает», — уточнил замминистра.

Дополнительные поступления в результате повышения ставки НДС можно будет наблюдать со второго квартала, так как НДС — налог квартальный, добавил он.