Эксперт предложил отказаться от термина «нефтяная игла»

К ресурсам страны следует относиться бережно и вкладываться в развитие производства. Таким мнением поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва» проректор Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина Александр Лобусев.

«Я бы посмотрел в глаза человеку, который придумал этот термин. Это отвратительный термин на самом деле. Потому что это ничего общего. Я только что говорил о Когалыме, эта так называемая нефтяная игла потянула за собой развитие целых регионов. Ну какая «игла»? Мы на бензине ездим. Откуда взялся этот бензин? Да, из бочки налили, он оттуда и взялся. Нет, конечно. Говорить об этом неправильно, мягко выражаясь. Конечно же, нужно к своим ресурсам относиться бережно. Сейчас мы попали в сложную ситуацию с сырой нефтью, с получением заказов на наш природный газ и так далее. Но зато мы сейчас можем совершенно спокойно вкладываться в нефтехимию, в газохимию, т. е. развивать у себя производства. А потом продавать желающим полипропилен, продукты нефтяной и газовой промышленности, тот же бензин, керосин и так далее, не сырую нефть».

Ранее в Минфине США заявили, что у Трампа есть возможность ввести пошлины до 500% для покупателей нефти РФ. Американский лидер может сделать это без одобрения сената, пояснил глава ведомства Скотт Бессент.

Министр финансов отметил, что Дональд Трамп не нуждается в принятии специального закона для введения жёстких тарифов для покупателей российского энергоресурса, поскольку у него есть необходимые полномочия.