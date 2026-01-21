Спрос растет: как Россия преодолевает кризис в угольной отрасли

В 2025 году Россия впервые за три года нарастила экспорт угля. По данным Центра ценовых индексов, поставки выросли на 4%, до 203 млн тонн, передают «Ведомости».

Основной рост пришелся на азиатский и ближневосточный рынки. Экспорт в Южную Корею вырос на 40% (до 21,4 млн т), во Вьетнам — на 30% (до 7 млн т), в Турцию — на 22% (до 18 млн т). При этом традиционно крупнейший покупатель, Китай, сократил закупки на 2% (до 93,1 млн т), а поставки в Японию рухнули на 40%.

Спрос снизился к концу года: декабрьский экспорт упал на 13%, достигнув минимума с февраля, что аналитики связывают с охлаждением рынка в Китае. Прогноз экспертов на ближайшие годы остается сдержанным.

Значительного роста цен на российский уголь до 2028 года не ожидается. Краткосрочную поддержку котировкам может оказать сокращение предложения из Австралии и Индонезии, но в перспективе сдерживающим фактором станет наращивание собственной добычи крупнейшими импортерами — Китаем и Индией.