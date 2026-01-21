Товарооборот Азербайджана и России в 2025 году вырос на 2,5%

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2025 года составил $4,92 млрд. Об этом сообщается на сайте Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

В 2024 году товарооборот между двумя странами был равен $4,799 млрд. Таким образом, годовой рост составил 2,5%.

По данным ГТК, в 2025 году экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $1,184 млрд, увеличившись на 0,5%, а импорт товаров из РФ - $3,736 млрд (рост на 3,2%).

Согласно информации ГТК, Россия по итогам прошлого года занимает третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. На долю торговых операций с РФ в этот промежуток времени пришлось 9,96% внешнеторгового оборота республики.