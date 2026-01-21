Цены на газ в США резко взлетели

На американском рынке энергоносителей во вторник зафиксирован резкий взлет цен на природный газ. Фьючерсы на поставки в феврале подскочили на 27%, до $3,907 за миллион британских тепловых единиц, что стало самым значительным однодневным ростом с 2022 года, сообщает The Wall Street Journal.

Основной причиной скачка послужили аномальные холода, охватившие страну в длинные выходные, и прогнозы на дальнейшее похолодание. Это спровоцировало всплеск спроса на отопление. Мартовские фьючерсы также выросли на 20%.

Росту способствовала и ситуация на рынке: многие хедж-фонды до этого открыли крупные короткие позиции, ожидая снижения цен из-за рекордных запасов газа в хранилищах. Однако из-за внезапного роста спроса им пришлось срочно выкупать контракты, чтобы закрыть убыточные позиции, что дополнительно подстегнуло котировки.

Несмотря на резкий скачок, текущие цены все еще остаются ниже уровня начала отопительного сезона. Ранее они уже демонстрировали волатильность: росли в ноябре на фоне снегопадов, а затем падали в декабре из-за аномально теплой погоды, которая привела к накоплению избыточных запасов.