Доходы Китая от поставок машин в Россию обвалились

По итогам 2025 года суммарные доходы китайских экспортеров от поставок автомобилей в Россию упали в 1,8 раза в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком падении показателя сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За 12 месяцев доходы азиатской страны от экспорта автомобилей на российский рынок просели на 44,3 процента и опустились до 8,5 миллиарда долларов. В целом за последние четыре года (с 2022-го по 2025-й включительно) показатель составил 53,3 миллиарда. Подавляющая часть пришлась на доходы от поставок легковушек — 37 миллиардов долларов.

В прошлом году в Россию завезли в общей сложности 632,3 тысячи китайских легковушек, что оказалось на 42 процента ниже в сравнении с показателем за 2024-й. Несмотря на это, российский авторынок остался для азиатской страны крупнейшим экспортным направлением. В топ-3 также попали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Великобритания.

Стремительное падение поставок китайских машин в Россию эксперты связывают с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики аналитики относят масштабное затоваривание, падение спроса на фоне подорожания автомобилей, а также снижение рентабельности бизнеса дилерских центров концернов из азиатской страны. На этом фоне, спрогнозировали специалисты «Газпромбанк Автолизинга», доля новых китайских машин на российском рынке продолжит снижаться.