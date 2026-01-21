ЕС рискует оказаться в стратегической зависимости от российского урана

Руководители западных компаний, производящих ядерное топливо, призывают Европу постепенно отказаться от импорта обогащенного урана из России, опасаясь ее использования как геополитического инструмента. Об этом сообщает The Financial Times.

Россия, несмотря на сокращение поставок после начала конфликта на Украине, все еще обеспечивает почти четверть потребностей Европы, предлагая привлекательные цены. Ведущие производители урана, такие как Urenco и Orano, активно развивают новые мощности, но большинство новых поставок уже выкуплено США, которые планируют запретить импорт российского урана к 2028 году. В Европе такой запрет пока не введен из-за политических разногласий, говорится в материале.

Специалисты подчеркивают, что зависимость от поставок российского урана весьма ощутима, и оперативно найти замену сложно. Казахстан, являющийся крупнейшим производителем урана, отправляет сырье как в Россию, так и в Китай. Запуск новых рудников требует значительного времени, что усугубляет ситуацию. Кроме того, конкурентоспособные цены, предлагаемые Россией, также оказывают значительное влияние.

В 2024 году в Европу было ввезено 23% обогащенного урана из России, что составляет 2,5 млн стандартных рабочих единиц (СРЭ). Экономические и политические риски усложняют долгосрочное планирование поставок.

Европейская комиссия планирует запретить российское ядерное топливо, но введение запрета откладывается. Некоторые страны, такие как Венгрия и Словакия, против, опасаясь ухудшения отношений с Россией. Для снижения зависимости от России компании предлагают ввести квоты на импорт урана. Однако создание масштабной альтернативы потребует времени и инвестиций, пишут авторы.