Глава ЦБ Франции оценил возможное влияние пошлин США

Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало считает, что новые таможенные пошлины США из-за Гренландии могут на практике иметь "очень ограниченные" последствия для инфляции в Европе.

Глава регулятора думает, что для Европы «последствия могут в общем и целом быть очень ограниченными».

«Мы наблюдаем рост курса евро, что замедляет инфляцию», - отметил он в эфире телеканала France 2.

По его мнению, это «знак доверия к Европе».

Глава французского ЦБ согласился с оценкой Кильского института мировой экономики, согласно которой новые пошлины станут для Вашингтона «голом в собственные ворота».

В субботу глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о введении с февраля пошлин в размере 10% против ряда стран, включая Францию. Впоследствии размер пошлин, по мысли Трампа, увеличится до 25% и будет действовать до заключения соглашения о покупке Гренландии США.