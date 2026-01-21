Согласно совместному исследованию берлинского исследовательского института Ecologic, нидерландского института международных отношений Клингендаль и норвежского института международных отношений (NUPI), Европа находится под угрозой геополитических осложнений из-за своей зависимости от поставок энергоресурсов из США, что особенно актуально в свете притязаний Вашингтона на Гренландию. Об этом сообщает Handelsblatt.

США занимают лидирующую позицию в экспорте сжиженного природного газа в Европу, в результате чего Германия становится наиболее зависимой от поставок из этой страны. По информации Министерства экономики Германии, к 2025 году 92% СПГ, поступающего в Германию, будет поставляться из США.

Специалисты советуют уменьшить зависимость от американского сжиженного природного газа и расширить источники поставок. Они акцентируют внимание на том, что прекращение закупок российских энергоресурсов не гарантирует полной диверсификации.

Раффаэле Пириа, старший научный сотрудник института Ecologic, подчеркивает важность разработки ясной стратегии, которая будет учитывать геополитические обстоятельства. Исследование также опровергает мнение о том, что американские поставщики СПГ действуют исключительно в рыночных интересах, а не под влиянием государственных факторов.