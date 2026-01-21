ЦБ Турции отменил свое решение об отзыве лицензии у платежной системы Papara

Центральный банк Турции по решению 25-го Административного суда Анкары отменил собственное решение об аннулировании лицензии платежной системы Papara. Это следует из информации, опубликованной в национальном журнале республики Resmî Gazete.

В сообщении говорится, что суд принял соответствующее решение 9 декабря 2025 года.

Лицензию платежная система получила в 2016 году, а аннулирована она была 30 октября 2025 года. Это решение было принято в соответствии с положениями закона №6493 «О платёжных услугах, системах расчётов и учреждениях электронных денег».

Платежная система Papara позволяла осуществлять денежные переводы внутри страны и за границу, внутриигровые транзакции, а также предоставляла страховые и инвестиционные продукты. Она также была популярна среди россиян, так как после блокировки банковских карт граждан России за рубежом через Papara можно было дистанционно открыть счет по загранпаспорту.

В мае прошлого года владелец Papara Ахмед Карслы и еще 13 человек были задержаны по подозрению в отмывании денег. Предполагалось они были получены от нелегальных азартных игр. В рамках дела турецкие власти конфисковали активы на 5 млрд лир, а в компании был назначен внешний управляющий.