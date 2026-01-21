Обвал рынка и паника: раскрыто неприятное послание для Трампа
Главный инвестиционный директор JPMorgan Боб Мишель заявил, что последние распродажи на финансовых рынках указывают на острую необходимость восстановления стабильности со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Падение индекса S&P 500, ослабление доллара и снижение котировок акций последовали за угрозами Трампа ввести пошлины против европейских стран, препятствующих его давлению на Гренландию, сообщает Bloomberg.
Мишель отметил, что, несмотря на турбулентность, инвесторы по-прежнему не видят достойных альтернатив американскому долговому рынку из-за его беспрецедентной ликвидности. Однако после всплесков волатильности рынкам требуется новая ясная стратегия, поскольку ситуация остается хаотичной и провоцирует панику.
На глобальных рынках также наблюдались резкие колебания: доходность 40-летних японских облигаций достигла рекорда на фоне выборов нового премьер-министра, но быстро вернулась к прежним уровням после успокаивающего заявления министра финансов.
При этом администрация Трампа продолжает фокусироваться на нестандартных темах: вместо планировавшегося выступления в Давосе президент неожиданно переключил внимание на вопрос доступности жилья в Гренландии, что добавило неопределенности в восприятие его политических приоритетов, говорится в материале.