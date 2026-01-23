Официальный курс доллара опустился ниже 76 рублей

Официальный курс доллара продолжил снижение и упал ниже отметки в 76 рублей. Центробанк снизил его на 12 копеек, установив значение на период 24-26 января в 75,92 рубля, говорится на сайте регулятора.

В то же время, курс евро после резкого падения, зафиксированного накануне, вырос на 27 копеек и составил 89,06 рубля.

Reuters отмечает, что рубль демонстрирует неоднозначную динамику, колеблясь вблизи многонедельных пиковых значений. Это связано с ожиданием дальнейшего развития геополитической ситуации после прошедших российско-американских переговоров по украинскому вопросу. По мнению агентства, на российскую валюту может оказывать негативное влияние снижение объема продаж экспортной выручки и одновременный рост спроса импортеров на подешевевшие доллары и евро.

21 января эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский сказал «Газете.Ru», что экономически обоснованный курс доллара в 2026 году превышает 95 рублей.

Ранее россиян предупредили о подорожании доллара к концу зимы.