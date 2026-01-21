ЦБ: инфляция в России в 2025 году снизилась до минимума за пять лет

Инфляция в России по итогам 2025 года составила 5,6%, что стало самым низким показателем с 2020-го. Об этом говорится в материалах Банка России.

В регуляторе уточнили, что годовая инфляция снизилась по сравнению с предыдущим годом, когда она составляла 9,5%.

«Инфляция за 2025-й стала самой низкой за год с 2020-го», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в декабре годовая инфляция опустилась до 5,59% — минимального уровня с августа 2023 года.

В Центробанке подчеркнули, что продолжат поддерживать жёсткие денежно-кредитные условия для возвращения инфляции к целевым значениям.

По прогнозу регулятора, в 2026 году инфляция может снизиться до 4—5%.

В 2027 году и в дальнейшем ЦБ намерен удерживать этот показатель на уровне 4%.

Ранее в Минфине России заявляли, что делать окончательные выводы на основе недельных данных по инфляции преждевременно из-за их высокой волатильности.

Также эксперты отмечали, что заметное укрепление рубля в 2025 году способствовало замедлению инфляции, но одновременно оказало давление на доходы экспортёров и бюджет.