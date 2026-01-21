Запад сильно расстроился: Россия заработала сотни миллиардов долларов на золоте
Рост мировых цен на золото принес России около 216 млрд долларов, что стало неприятным сюрпризом для западных экспертов, опрошенных агентством Bloomberg. Они отметили, что полученная сумма сопоставима с объемом российских активов, замороженных в европейских странах.
Аналитики указывают, что резкий рост стоимости драгоценного металла начался на фоне украинского конфликта и глобальной геополитической нестабильности. За прошлый год золото подорожало на 65 процентов – это максимальный скачок с конца 1970-х годов. В начале 2026 года цены выросли еще примерно на 8 процентов, а ряд прогнозов допускает рост котировок до 6 тысяч долларов за тройскую унцию и выше. Эксперты связывают такую динамику с падением доверия к доллару и евро. Государства и инвесторы все чаще рассматривают золото как более надежный актив, который не подвержен политическим блокировкам и финансовым ограничениям.
«Если мы сейчас золото продадим, то мы выиграем с инвесторской точки зрения. Но золотовалютные запасы Центробанка обычно продаются только в том случае, если необходимы дополнительные вливания средств ликвидности в экономику. Сейчас такой потребности нет, бюджетные дыры заполняются за счет Фонда национального благосостояния, соответственно мы не продаем золото», – отмечает экономист, заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ Владимир Осипов.
Экономист Владимир Рожанковский добавил, что интерес к золоту растет и в Европе. По его словам, первыми активную скупку начали польские финансовые власти, а в перспективе к этому процессу может подключиться и Европейский центральный банк. Если такой сценарий реализуется, рост цен до 6 тысяч долларов за унцию может оказаться минимальным прогнозом, а котировки теоретически способны достичь и 9 тысяч.
В то же время эксперты указывают на возможные сложности. Экономист Антон Любич отметил, что из-за санкционного давления Россия остается рискованным партнером для сделок с драгметаллами. Это может осложнить процесс продажи золота и снизить его ликвидность по сравнению с активами, замороженными в Европе, передает телеканал «Царьград».