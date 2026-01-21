Центробанк: Инфляция за 2025 год стала самой низкой в России с 2020 года

Итоговая инфляция за 2025 год стала самой низкой в России с 2020 года, свидетельствуют данные Росстата и оценки Центробанка. Годовая инфляция в прошлом году составила 5,6% по сравнению с 9,5% годом ранее.

Меньше всего в прошлом году подорожали непродовольственные товары - в среднем на 3%. Некоторые из них подешевели: обувь, средства связи, персональные компьютеры, электротовары и бытовые приборы, телерадиотовары, инструменты и оборудование, а также автомобили. В то же время услуги стали дороже на 9,3%, а продовольствие - на 5,2%.

Особенно приятными оказались цифры за декабрь.

"Месячный прирост цен с исключением сезонности в декабре составил 2,6% в пересчете на год. Продолжали дешеветь бензин и сахар. Низким для декабря был рост цен на яйца, овощи и фрукты. Показатели устойчивой инфляции оставались в диапазоне 4-6% в пересчете на год", - отметили в Банке России.

На фоне исторически благополучного декабря данные за январь смотрятся не столь позитивно. Потребительские цены за третью неделю месяца выросли на 0,45%. С начала 2026 года инфляция достигла 1,72%. Это значительно выше, чем в это время в прошлые годы.

На плодоовощную продукцию цены за неделю с 13 по 19 января в среднем выросли на 2,7%. В плодоовощах продолжили стремительно дорожать огурцы и помидоры. Медленнее, но тоже растут в цене водка, маргарин, картофель, морковь, капуста, свекла, лук, бананы и яблоки.

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали телевизоры, смартфоны и электропылесосы. Цены на бензин за неделю выросли на 0,12%, а с начала года - на 1,3%.

Полноценную картину о том, что происходит с инфляцией в январе, можно будет сформировать только по итогам полной статистики за месяц, заявил "Российской газете" главный аналитик группы ВТБ Родион Латыпов. Нужно набраться терпения, прежде чем делать выводы.