Центробанк: Инфляция за 2025 год стала самой низкой в России с 2020 года
Итоговая инфляция за 2025 год стала самой низкой в России с 2020 года, свидетельствуют данные Росстата и оценки Центробанка. Годовая инфляция в прошлом году составила 5,6% по сравнению с 9,5% годом ранее.
Меньше всего в прошлом году подорожали непродовольственные товары - в среднем на 3%. Некоторые из них подешевели: обувь, средства связи, персональные компьютеры, электротовары и бытовые приборы, телерадиотовары, инструменты и оборудование, а также автомобили. В то же время услуги стали дороже на 9,3%, а продовольствие - на 5,2%.
Особенно приятными оказались цифры за декабрь.
"Месячный прирост цен с исключением сезонности в декабре составил 2,6% в пересчете на год. Продолжали дешеветь бензин и сахар. Низким для декабря был рост цен на яйца, овощи и фрукты. Показатели устойчивой инфляции оставались в диапазоне 4-6% в пересчете на год", - отметили в Банке России.
На фоне исторически благополучного декабря данные за январь смотрятся не столь позитивно. Потребительские цены за третью неделю месяца выросли на 0,45%. С начала 2026 года инфляция достигла 1,72%. Это значительно выше, чем в это время в прошлые годы.
На плодоовощную продукцию цены за неделю с 13 по 19 января в среднем выросли на 2,7%. В плодоовощах продолжили стремительно дорожать огурцы и помидоры. Медленнее, но тоже растут в цене водка, маргарин, картофель, морковь, капуста, свекла, лук, бананы и яблоки.
Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали телевизоры, смартфоны и электропылесосы. Цены на бензин за неделю выросли на 0,12%, а с начала года - на 1,3%.
Полноценную картину о том, что происходит с инфляцией в январе, можно будет сформировать только по итогам полной статистики за месяц, заявил "Российской газете" главный аналитик группы ВТБ Родион Латыпов. Нужно набраться терпения, прежде чем делать выводы.
"Пока же рост цен обусловлен многими факторами, включающими рост базовой ставки НДС, акцизов, тарифов ЖКХ, транспортных тарифов. Обращает на себя избыточный рост цен на плодоовощи, которые в конце года, наоборот, заметно снижались с поправкой на сезонность. Эти факторы переплетаются, и отделить одно от другого невозможно, поскольку выборка недельной корзины у Росстата примерно в пять раз меньше выборки, формирующей месячный индекс потребительских цен", - пояснил Родион Латыпов.