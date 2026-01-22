Стоимость золота впервые в истории превысила 4,9 тыс долларов

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале этого года превысила 4,9 тысячи долларов за тройскую унцию, тем самым обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

По информации на 20:35 по московскому времени цена повысилась на 1,3%, составив 4 900,6 доллара за тройскую унцию. К 20:43 она ускорила рост до 1,33% и достигла 4 902 доллара.

В это же время обновила рекорд и биржевая цена на серебро. Она выросла на 3,91%, до 96,26 доллара.

В декабре 2025 года стоимость меди также обновляла исторический максимум на Лондонской бирже металлов (LME). Котировки трехмесячных фьючерсов на медь увеличивались на 0,3%, составляя 11 653 доллара за тонну.