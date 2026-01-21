Экспорт российского обогащенного урана в Китай достиг рекордного уровня

Экспорт российского обогащённого урана в Китай достиг рекордного уровня
Экспорт обогащённого урана из России в Китай в 2025 году вырос на 40% и достиг рекордного объёма — общая стоимость поставок составила $1,19 трлн.
Об этом пишет РИА Новости, проанализировав данные китайской таможни.
Россия сохранила статус главного поставщика этого сырья для КНР с долей почти 95%. Другими поставщиками стали Казахстан ($67,3 млн), а также Великобритания, Франция и США в небольших объёмах.
Помимо урана, Китай импортировал из России радиоактивные элементы для медицины: актиний-225, радий-223 и кобальт, которые применяются при лечении и диагностике онкологических заболеваний.
Ранее сообщалось, что Китай в 2025 году сократил импорт нефти из России на 7,14%.