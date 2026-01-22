Трамп вытеснил ИИ из топа рисков для мировой экономики
Геополитические конфликты впервые за последние три месяца стали главным риском для мировой экономики по мнению портфельных управляющих, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на январское исследование Bank of America. В опросе, проведенном 9 –15 января, приняли участие представители 227 фондов с активами под управлением на $646 млрд. Почти треть респондентов — 28% — назвали геополитическую напряженность основной угрозой на ближайший год, сообщает банк. Это вытеснило с первого места опасения относительно «пузыря искусственного интеллекта», доминировавшие в IV квартале минувшего года.
Рост тревожности инвесторов связан с внешнеполитическим курсом президента США Дональда Трампа, вступившего в должность в январе. С начала года американская администрация инициировала спецоперацию по захвату главы Венесуэлы, провела антитеррористическую операцию в Сирии и перебросила авианосную ударную группу на Ближний Восток для давления на Иран. Наибольшее беспокойство вызвали заявления о планах присоединить Гренландию к США в качестве нового штата.
Несмотря на геополитические риски, прогнозы управляющих относительно мировой экономики остаются позитивными, отмечается в исследовании. Число участников опроса, ожидающих ускорения роста в ближайшие 12 месяцев, превысило число пессимистов на 38%. Это на 20 процентных пунктов выше декабрьского показателя и максимум с июля 2021 года. По мнению главы инвестиционного департамента Astero Falcon Елены Нефедовой, улучшение настроений отражает не веру в разгон экономики, а исчезновение страха резкого спада.
На фоне умеренного оптимизма инвесторы продолжают наращивать рисковые позиции. Доля наличности в портфелях снизилась за месяц на 0,1 процентного пункта — до 3,2%, что стало новым историческим минимумом, подсчитал Bank of America. Количество портфелей с повышенной долей акций превысило число консервативных на 48%. Одновременно вырос интерес к сырьевым активам, особенно к золоту. Елена Нефедова объясняет это деглобализацией, ростом оборонных расходов и снижением доверия к фиатным валютам.
Для российского рынка торговые войны несут негативные последствия через замедление мировой экономики, однако развитие ситуации вокруг Венесуэлы и Ирана может сократить дисконт при продаже российской нефти, отмечает управляющий директор департамента по работе с акциями «Доверительной» Константин Асатуров.