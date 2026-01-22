В России призвали перейти от охлаждения экономики к устойчивому росту

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что накопленный эффект сдерживающей экономической политики необходимо развернуть в сторону устойчивого роста. В интервью РИА Новости он отметил, что бизнес в 2025 году подтвердил высокую адаптивность, преодолев внешние вызовы и жесткую денежно-кредитную политику.

Шохин признал, что в угольной отрасли, металлургии и строительстве наблюдались отдельные проблемы, но пессимистичный сценарий с волной банкротств не реализовался. При этом 2026 год, по его мнению, останется непростым.

Ключевым условием для перехода к росту глава РСПП назвал сбалансированное смягчение денежно-кредитной политики. Он рассчитывает на постепенное снижение ключевой ставки до 13% к концу года, но предостерегает от резких мер вроде необоснованных субсидий или скачка ставки.

По словам Шохина, цель — обеспечить макроэкономическую стабильность и темп роста ВВП выше 1% при снижении инфляции, начав «подогревать» экономику уже сейчас.

Банк России ранее сообщил, что инфляция в России в 2025 году составила 5,6%, что является самым низким показателем с 2020 года. Он подчеркнул, что продолжит поддерживать жесткость кредитно-денежной политики.