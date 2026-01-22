Запасы газа в подземных хранилищах Франции опустились ниже 40%

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Франции опустились ниже 40%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Запасы газа в ПХГ Франции, которая является одним из лидеров в Европе по объему мощностей хранения, опустились до 39,8%.

Остальные страны - лидеры по объему мощностей хранения газа также активно расходуют накопленное топливо. ПХГ Германии наполнены на 40,5%, Австрии - на 52,3%, Италии - на 63,3%, Нидерландов - на 34,1%.

Хранилища Словакии заполнены на 48,6%, Венгрии - на 49,2%, Чехии - на 55,2%, Румынии - на 58,2%, Болгарии - на 60,4%, Бельгии - на 39,1%, Дании - на 40,9%, Латвии - на 36%, Хорватии - на 26,4%.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта 2025 года, тогда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 48,36% (на 14,77 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 59,3% годом ранее. Со старта отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ около 43 млрд куб. м газа. Нетто-отбор (общий уровень отбора превышает объем закачки) превысил 38 млрд куб. м. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 100-й день с момента достижения максимума их заполнения оказывается на 5% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Общий объем топлива в ПХГ на текущий момент составляет лишь 53,4 млрд куб. м.