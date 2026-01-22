Раскрыты последствия для ЕС от введения «торговой базуки»

Евросоюз рассматривает возможность применения против США так называемой «торговой базуки» — жестких антипринудительных мер в ответ на торговое давление со стороны Вашингтона. Инициативу ряда стран-членов ЕС раскритиковал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, иронично предположив, что они «хотят, чтобы экс-президент США Джо Байден ими гордился», передает aif.ru.

Финансовый аналитик Михаил Беляев оценил возможные последствия такого шага. По его мнению, введение жестких протекционистских мер приведет к потере общего рынка, разрыву деловых контактов и проседанию экономики.

Учитывая, что рост экономик Западной Европы и так составляет всего 1–1,5%, даже потеря полупроцента от ВВП, которую прогнозирует агентство Fitch, станет для них серьезным ударом. Эксперт отметил, что, несмотря на жесткую риторику, европейские политики делают оговорки, что сначала попытаются договориться дипломатическим путем.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что любые ответные действия со стороны Европы вернутся к ней рикошетом.