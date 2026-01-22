Цена газа на бирже в Европе превысила $500 впервые с марта

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг превысила $500 за 1 тыс. куб. м впервые с марта 2025 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост с начала дня составляет около 4%.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $505 за 1 тыс. куб. м, или €41,815 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Цена газа в Европе растет на фоне похолодания в регионе и возросшего отбора газа из подземных хранилищ. Запасы газа в ПХГ стран ЕС опустились ниже 49%. Со старта отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ около 43 млрд куб. м газа. Нетто-отбор (общий уровень отбора превышает объем закачки) превысил 38 млрд куб. м.