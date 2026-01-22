Стало известно, почему ЕС не может изъять активы РФ

Главная причина того, почему Европа не может просто взять и конфисковать российские деньги, состоит в том, что ЕС не находится в состоянии войны с РФ, заявил премьер Бельгии Барт де Вевер в Давосе.

Он отвечал на вопросы журналистов о замороженных и суверенных российских активах и, в частности, сказал: "Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Европа не находится в состоянии войны с Россией. Вы не можете просто конфисковать деньги. Это акт войны".

Напомним, что Еврокомиссия добивалась весь прошлый год того, чтобы страны ЕС забрали российские активы и пустили их на военную поддержку Киева. Речь шла о 210 миллиардах евро. Но даже утверждая, что это будет кредит для Украины, который страна должна будет вернуть, конфисковать активы не вышло.

В конце 2025 года тот же Вевер на саммите в Брюсселе заявил, что конфискация российских денег принесла бы такие разрушительные финансовые и юридические последствия, что было бы невозможно управлять ими.

В Москве при этом не раз предупреждали ЕС, что конфискация российских активов не останется без ответа.