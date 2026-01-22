Китай неожиданно начал наращивать импорт российского СПГ

В декабре 2025 года Китай импортировал рекордные 1,9 млн тонн российского сжиженного природного газа (СПГ). Этот показатель в два раза превысил прогноз аналитиков, который составлял 850 тысяч тонн, сообщает Bloomberg.

Данные за ноябрь также оказались значительно — на 90% — выше оценок, основанных на отслеживании судов. Основной причиной таких расхождений эксперты называют использование так называемого «теневого флота» — танкеров, которые скрывают данные о перемещениях для обхода санкционных ограничений. Кроме того, разница может возникать из-за несовпадения дат прибытия судов и их таможенного оформления.

Рекордный импорт подтверждает устойчивый спрос Китая на российский энергоноситель. Поставки начались в августе, и к концу года страна закупила около двух десятков партий газа со скидкой через порт Бэйхай.

По итогам всего 2025 года Китай импортировал 9,8 млн тонн российского СПГ, установив абсолютный рекорд, несмотря на общее снижение закупок СПГ на 11%.